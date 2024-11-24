مكافأة التفوق على مبابي.. برشلونة يفكر في تجديد عقد ليفاندوفسكي!

برشلونة يريد استمرار ليفاندوفسكي...

يعيش روبرت ليفاندوفسكي، فترة مميزة مع برشلونة، تحت قيادة المدرب هانز فليك، واستعاد بريقه التهديفي من جديد، ووصل إلى الهدف رقم 20 له هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، في كافة المباريات.

وكان آخر أهداف المهاجم البولندي، مع برشلونة في شباك سيلتا فيجو، مساء أمس السبت، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أداء المهاجم البولندي، جعل إدارة الفريق الكتالوني، تفكر في تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن إدارة برشلونة، تدرس تجديد عقد ليفاندوفسكي، لموسم واحد، بالرغم من عدم وصوله حتى الآن إلى نسبة مشاركة 55% من المباريات، ووفقًا للبند الموجود في العقد.

وكشف التقرير إلى أن ليفاندوفسكي، سيحصل على راتب أقل من الذي يحصل عليه في العقد الحالي، في حال تجديد العقد، وسيغلق باب تفكير إدارة برشلونة في التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع، حتى صيف 2026 على الأقل.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 36 عامًا، اقترب من أن يكون موسمه الحالي هو الأفضل له على المستوى التهديفي منذ وصوله إلى برشلونة، إذ تمكن من تسجيل 33 هدفًا في 46 مباراة بالموسم الأول، واستطاع تسجيل 26 هدفًا في الموسم الثاني.