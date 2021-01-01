برشلونة يفقد نجمًا هامًا أمام إشبيلية وشكوك حول آخر

نبأ حزين للغاية..

لم يهنأ رونالد كومان كثيرًا بانتصار فريقه برشلونة على إشبيلية في الدوري الإسباني بهدفين نظيفين، إذ تلقى نبأ تعيسًا للغاية بإصابة نجمي النادي الكتالوني، بيدري ورونالد آراوخو.

برشلونة يستعد لاستقبال إشبيلية على ملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والعين على فوز بثلاثية نظيفة للتأهل إلى النهائي.

وخلال مباراة الدوري بين البرسا والنادي الأندلسي مساء السبت، أصيب بيدري بعد تدخل من جوردان عليه في الشوط الثاني، ليطلب على الفور استبداله ويبدو الألم واضحًا على وجهه.

برشلونة أصدر بيانًا رسميًا بعد المباراة أعلن خلاله عن إصابة عضلية ألّمت بصاحب الـ18 عامًا في الجزء السفلي من قدمه اليُسرى، على أن تُعلن مدة غيابه بعد خضوعه لفحوصات طبية إضافية يوم الأحد.

صحيفة "سبورت" الكتالونية بدورها كشفت أن المدة المتوقعة لغياب بيدري على خلفية هذه الإصابة ستكون أسبوعين على أقل تقدير، ما يعني أنه سيغيب عن نصف نهائي الكأس وقد يمتد الغياب إلى رحلة باريس في دوري أبطال أوروبا.

أما آراوخو، فبعدما حلّ بديلًا لجيرارد بيكيه ولعب لمدة دقائق عاد وطلب التبديل على خلفية شعوره ببعض الانزعاجات في القدم، ولكن المطمئن أن تبديله بصامويل أومتيتي كان إجراءً وقائيًا ليس إلا.

الدولي الأوروجوياني عائد لتوه من إصابة في الكاحل أصيب بها أمام ريال بيتيس منذ أسابيع، لذلك فبمجرد شعوره بالآلام قرر كومان إخراجه خشية أن يتعرض لانتكاسة ويبتعد عن الملاعب لمدة طويلة.

احتمالية مشاركة آراوخو لا تزال قائمة في مباراة إشبيلية، والأكيد أنه سيكون قد تماثل الشفاء تمامًا قبل العاشر من مارس المقبل عند الارتحال إلى ملعب حديقة الأمراء لمواجهة باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن آراوخو قد بدا منزعجًا للغاية عندما قرر كومان إخراجه لدرجة أنه قام بركل الكرسي على مقاعد البدلاء.