برشلونة يفتح الباب للتخلي عن مدافعه في يناير

هل يرحل؟

ينتظر نادي برشلونة العروض المقدمة للمدافع الإسباني إريك جارسيا، لبيعه في يناير الحالي.

محاولات برشلونة للتخلص من مشكلة اللعب المالي النظيف تظل مستمرة، ومن المتوقع أن يكون خروج إريك جارسيا، أحد حلول النادي الكتالوني لأزمته مع رابطة الدوري الإسباني.

ووفقًا لسبورت الإسبانية، سيتحدث مسئولي برشلونة مع اللاعب الإسباني، من أجل الوصول لعرض مناسب له، وأيضًا لمتطلبات الفريق.

تشافي في أحد تصريحاته أكد أنه عند طلب أي لاعب الرحيل فلابد من البحث عن بديل له في الحال، لذا يستعد النادي الكتالوني لإتمام الصفقات الشتوية وفقًا للوائح الرابطة، متفاديًا مشكلة اللعب المالي النظيف.

الجدير بالذكر، أنه منذ إصابة جارسيا قبل كأس العالم، بدأت مشاركاته في تشكيلة تشافي تقل هذا الموسم، آخرها المباراة الوحيدة أمام إنترسيتي بكأس ملك إسبانيا والتي شارك فيها 60 دقيقة فقط.