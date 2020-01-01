برشلونة يفاضل بين لورين ورودريجو لتعويض سواريز

هل استقر برشلونة على اسم بديل سواريز؟

استقر برشلونة حسب المصادر الصحفية على اسم من اثنين من أجل تعويض مهاجمه الأوروجوياني المصاب لويس سواريز، وهما لورين لاعب ريال بيتيس ورودريجو مورينو نجم فالنسيا.

وكان برشلونة قد بدأ في تكثيف البحث عن مهاجم بعد خضوع لويس سواريز لعملية جراحية في الركبة سيغيب على إثرها لنهاية الموسم.

ووضع برشلونة أسماء كبيير إيمريك أوباميانج في البداية كاسم مطروح، ولكن ليس من المتوقع أن يستغني عنه أرسنال في منتصف الموسم.

ثم في الوقت الحالي رجحت المصادر أن الفريق الكتالوني يميل إلى التعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني ونجم نادي فالنسيا رودريجو مورينو.

وفي حال رفض مورينو أو تعثر ضمه لأي سبب، سيكون مهاجم ريال بيتيس لورين مورون هو الخيار الثاني الذي ستتحرم من أجله الإدارة.

ولكن في الوقت ذاته مورون قد نفى أن هناك تواصل بينه وبين برشلونة مؤكدًا أنه لا يعلم أي شيء عن اهتمام الفريق الكتالوني بخدماته.

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يذكر أن برشلونة يمتلك اسمين في الخط الأمامي تستطيع شغل هذا المركز في حال لم ينجح في ضم أي لاعب في الميركاتو الشتوي وهما أنسو فاتي وأنطوان جريزمان.