برشلونة يغلق باب فيدال أمام إنتر والتفاوض مستمر على راكيتيتش

برشلونة يرفض رحيل فيدال لإنتر ويفتح الباب أمام راكيتيتش فقط

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة قد أغلق الباب بشكل نهائي أمام إنتر الإيطالي فيما يتعلق برحيل النجم التشيلياني أرتورو فيدال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن برشلونة اجتمع مع إنتر في أكتوبر الماضي لمناقشة وضع راكيتيتش وفيدال.

وطلب برشلونة من إنتر وقتها منحه بعض الوقت للرد على طلباته وعادوا لهم بالتأكيد على رفض رحيل فيدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد النادي الكتالوني لإنتر أن اللاعب غير متاح للرحيل حاليًا بطلب من المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، بينما ألمحوا لإمكانية رحيل راكيتيتش حال التوصل لاتفاق بشأنه في يناير.

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وكان المدير الفني لفريق إنتر أنطونيو كونتي قد اجتمع مع إدارة فريقه قبل أيام وأكد لهم أن رغبته الأساسية هي ضم فيدال وأغلق الباب أمام صفقة راكيتيتش.

ويسعى برشلونة للتخلص من راكيتيتش في أقرب وقت ممكن قبل أن ينتهي تعاقده المستمر حتى صيف ٢٠٢١ وحتى يستفيد ماديًا منه وينتهي من صداع وسط الملعب الذي يعاني منه مؤخرًا بوجود الكثير من النجوم.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان ويوفنتوس كانا قد طلبا الحصول على خدمات راكيتيتش من قبل، كما أن برشلونة في حاجة للحصول على أرباح بقيمة ١٢٤ مليون يورو قبل الـ ٣٠ من يوليو المقبل بحسب ما ذكرت الشبكة نفسها.