برشلونة يعلن موقفه من ضم لاعبين جدد في يناير

وضح نادي برشلونة مدى قدرته على ضم صفقات جديدة في ظل الأزمة المالية التي كان يعاني منها على مدار الأشهر الماضية وتحديدًا منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

برشلونة عاش صيفًا عصيبًا، اضطر أن يتخلى فيه عن ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وعددًا من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

ملخص ما حدث مع برشلونة، هو محاولة تصحيح مسار الفريق الاقتصادي وتقليل سقف الرواتب وحل كوراث جوسيب ماريا بارتوميو حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

منذ فترة بدأت الأمور أن تأخد منحى مغايرًا داخل النادي الكتالوني على الأقل على المستوى الرياضي مع قدوم تشاقي هيرنانديز على رأس الفريق، حيث يسعى النادي إلى تجديد دماء الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل إعادة الفريق للمنافسة على البطولات بقوة من جديد، وتوجهت إدارة النادي بالفعل في اتخاذ خطوات جدية من أجل ذلك.

ماذا قال رئيس النادي التنفيذي؟



علق المدير التنفيذي لنادي برشلونة فيران ريفرتر، على الأمر في المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل في مقر العملاق الكتالوني، وقال: "عندما يفتح السوق برشلونة سيكون هناك، "النادي سيكون قادرًا على التعاقد مع لاعبين جدد سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي".

فيما يتعلق بتجديد عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2022 والذي حصل على تأييد من تشافي: "بالطبع يمكننا تجديد ديمبيلي، قد يستغرق الأمر بعض الوقت".



وتطرق ريفرتر للحديث عن مشاريع برشلونة القادمة وأبرزها هو مشروع "إسباي برشلونة" الذي يتضمن تغيير وجهة ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.



كيف ستكون الخطة؟



قال المدير التنفيذي: "في الموسم الأول، سنصنع نظامًا مشابهًا لنظام أتلتيك، مع إغلاق نصف الملعب، لن يتم التطرق إلى أرض الملعب ثم في الموسم الثاني، سيكون علينا اللعب في الخارج، لن نبحث في الأماكن البعيدة عننا. "مونتجويك" خيار، لكننا نبحث عن أماكن قريبة أكثر، نريد أن نلعب قدر الإمكان في المنزل، أما في الموسمين الثالث والرابع سيكون هناك المزيد من التقدم لأن الاستاد سيكون أكثر اكتمالاً، لكن ستظل هناك مناطق مغلقة جزئياً".



الجدير بالذكر أنّ "إسباي برشلونة"، هو المشروع الذي أراد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، إعادة تصميم الكامب نو من أجله، ويُجزم بأن التصميم مهيب، مع زيادة في السعة، تصل إلى ما أقصاه 105 آلاف متفرج ومن المقرر أنه سيتم تنفيذ الأمر إذا وافقت الأعضاء في يوم استفتاء التمويل في يوم 19 ديسمبر المقبل.













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