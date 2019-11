برشلونة يعلن عن القميص الرابع ويكشف عن أول مباراة له

كشف نادي برشلونة قبل قليل عن شكل القميص الرابع للفريق الذي سيرتديه لبعض المباريات هذا الموسم بعدما كان قد ظهر بالفعل بأول ثلاث قمصان في لقاءات سابقة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأرفق به صورة له أظهرت أنه يحمل ألوان القميص الثالث الصفراء والحمراء مثل علم مقاطعة كتالونيا مع استثناء اللون الأزرق.

ويأتي اللون الأساسي له ليكون الأصفر ويظهر الأحمر في خطوط مائلة كما هو الحال في الخطوط المتواجدة بالوقت الحالي على القميص الثالث.

وسيبدأ النادي بيع القميص بشكل رسمي من خلال المتجر الخاص به وبشكل حصري قبل مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R