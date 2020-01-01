برشلونة يعلن تفاصيل رحلته إلى السعودية للسوبر الإسباني

كافة التفاصيل قبل سفر بعثة برشلونة إلى جدة

أعلن نادي برشلونة، عن تفاصيل رحلته إلى أراضي المملكة العربية السعودية، لخوض بطولة السوبر الإسباني.

وستستضيف السعودية، السوبر الإسباني بمشاركة أربعة فرق، وهي برشلونة وريال مدريد، وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

ومن المنتظر أن تتجه بعثة الفريق الكتالوني بالكامل، إلى السعودية صباح غد الثلاثاء، بعد جلسة تدريبية ستكون في مركز خوان جامبر.

وستصل طائرة برشلونة إلى جدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبعد التوجه إلى فندق أصيلة في جدة للإقامة هناك.

وسيرتاح الفريق، حتى مساء الأربعاء عندما يخوض مرانه الأخير في مدينة الاتحاد الرياضية، قبل مباراة أتلتيكو مدريد مساء الخميس، وسيسبق المران المسائي لبرشلونة مؤتمراً صحفياً للمدرب إرنستو فالفيردي ومعه أحد اللاعبين.

ريال مدريد يفتقد بيل وبنزيما في السوبر

وسيلعب برشلونة مساء الخميس، أمام أتلتيكو مدريد على ملعب الملك عبد الله.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو، سيلعب مع الفائز من مباراة فالنسيا وريال مدريد، في المباراة النهائية للسوبر والتي من المقرر إقامتها مساء الأحد القادم.