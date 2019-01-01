برشلونة يعلن تفاصيل إصابة شتيجن وأرتور

نادي برشلونة يعلن التقرير الطبي الخاص بإصابة لاعبه مارك أندريه تير شتيجن وزميله أرتور ميلو.

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق في الركبة قبل عودة الفريق للمنافسات من جديد.

جاء هذا في بيان طبي نشره الموقع الرسمي للنادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن الحارس الألماني سيدخل العام الجديد وهو يعاني من إصابة في الركبة.

وكتب النادي في بيانه: "تير شتيجن يُعالج في الوقت الحالي من مشكلة في الركبة اليمنى تعرض لها في اللقاء الأخير بالدوري، وسيتم تحديد موعد عودته بناءً على حالة الاستشفاء الخاصة به".

وبهذا قد يغيب اللاعب عن مباريات كأس السوبر الإسباني التي تقام في بداية العام ومواجهة إسبانيول في الدوري، وهو ما استدعى عودة نيتو مبكرًا من إجازته الخاصة بالأعياد.

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وأصدر النادي بيانًا أيضًا حول لاعبه البرازيلي أرتور وأكد من خلاله أن الفريق أن اللاعب لن يكون متاحًا خلال الأسابيع المقبلة.

وسيستمر غياب أرتور لمدة ثلاثة أسابيع إضافية وتأكد غيابه عن عدة مباريات بالدوري وكأس السوبر بالكامل بالإضافة لغياب محتمل عن دور الـ ١٦ بكأس ملك إسبانيا.

جدير بالذكر أن آخر مباراة شارك فيها أرتور كانت ضد أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو وهي المواجهة التي فاز بها برشلونة بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي.