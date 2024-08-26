برشلونة يعلن تسجيل نجمه بقميص ليونيل ميسي!

برشلونة يسعى للحصول على أفضل نسخة من اللاعب...

قررت إدارة برشلونة، تسجيل أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني، في قائمة الفريق ومن المنتظر أن يرتدي القميص رقم 10، وهو القميص الذي ارتداه أسطورة البلوجرانا، ليونيل ميسي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن فاتي، بالفعل كان مدرجًا بالفعل في قائمة برشلونة، ولكن بدون رقم محدد، حتى قررت إدارة الفريق منحه رقم 10 مرة أخرى.

وارتدى فاتي بالفعل القميص رقم 10 مع برشلونة، بعد تألقه لفترة قبل أن تضربه الإصابات، ويخرج في الموسم الماضي معارًا إلى صفوف برايتون الإنجليزي.

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ومن جانبه شدد هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، على ثقته في اللاعب الشاب وأنه سيحصل على فرصة ويشارك مع الفريق بشكل أكبر، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت مطلع الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة رايو فاييكانو، مساء يوم غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، الذي حقق فيه الفريق الكتالوني الانتصار في أول جولتين أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو على الترتيب.