برشلونة يعلن بوضوح موقفه "التعيس" من الميركاتو الشتوي

لم يهنأ كثيرًا جمهور برشلونة بصفقة انضمام داني ألفيش، فأعلن المدير الرياضي، ماتيو أليماني، أن الوضع الاقتصادي في كامب نو يجعل نسبة دخول البلوجرانا في الميركاتو الشتوي ضئيلة للغاية إلا بحالات استثنائية.

وضم برشلونة ألفيش مجانًا بنهاية عقده مع ساوباولو، على أن يبدأ رحلته الثانية مع النادي الكتالوني بداية من شهر يناير المقبل.

ومع وصول تشافي لتدريب البرسا ارتبط الفريق بالعديد من اللاعبين لضمهم والدعم في يناير، غير أن الواقع يبدو سودويًا للغاية.

أليماني في حديثه للإعلام قال "الحقيقة أننا سنكون قادرين على تسجيل تشافي وطاقمه ولا توجد مشكلة في هذا الصدد".

كما أضاف "في اللحظة الراهنة، لا توجد إمكانية لدينا للتعاقد مع أي لاعب آخر".

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وأتم "يتبقى على السوق الشتوية حوالي شهر، سوف نحاول أن نغير الموقف، اعتبارًا من 1 يناير، سوف نرى ما يمكن أن يحدث".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت على أن الحل الوحيد المتاح أمام برشلونة حاليًا هو بيع عدد من اللاعبين في يناير لتوفير النفقات، ومن ثم يمكن أن يضم لاعبين جدد.

بشكل أساسي، سيحاول برشلونة التخلص من فيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي وربما الحارس البديل نيتو، بجانب إنهاء إعارة لوك دي يونج وربما محاولة إيجاد عرض لمارتن برايثوايت.