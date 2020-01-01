برشلونة يعلن إصابة نجم وسط ملعبه، ومخاوف من غيابه حتى نهاية الموسم

المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لبرشلونة، عقب الخسارة من إشبيلية الفريق يخسر نجم وسط ملعبه فرينكي دي يونج.

أعلن نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج، نجم وسط ملعب الفريق الكتالوني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، ولم يوضح من خلاله فترة الغياب المتوقعة للنجم الذي تغيب عن المواجهة الأخيرة ضد إشبيلية.

وأوضح النادي أن إصابة اللاعب جاءت في عضلة الساق، وهي ما تهدد ما تبقى من موسم النجم الهولندي الذي يعتمد عليه برشلونة بشكل أساسي في وسط ملعبه.

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وكتب النادي في بيانه: "المتابعة الطبية لحالة فرينكي دي يونج أظهرت إصابته في عضلة الساق، وتقييم حالته في الفترة المقبلة هو ما سيحدد مدى قدرته على المشاركة مع الفريق".

وعاد برشلونة صباح اليوم الأحد للتدريبات استعدادًا للمواجهة المقبلة يوم الثلاثاء أمام أتلتيك بلباو ضمن مواجهات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وكان دي يونج قد انضم لصفوف برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من أياكس الهولندي، في صفقة اعتبرتها الجماهير خير دعم لوسط الملعب عقب رحيل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد شارك في 38 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في كل البطولات، ولم يغب سوى عن ثلاث مواجهات في الدوري كان آخرها هذا الأسبوع ضد إشبيلية.