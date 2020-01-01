برشلونة يعلن إصابة حارسه في مباراة كأس ملك إسبانيا

الحارس يشتكي من آلام في كاحله

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة حارس مرمى الفريق البرازيلي نوربيرتو نيتو، في مباراة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

[ÚLTIMA HORA❗] El jugador del primer equipo Neto tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Mañana se le harán más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión pic.twitter.com/BGC1hkthZe — FC (@FCBarcelona_es) January 22, 2020

نيتو كان قد شارك رفقة فريقه أمام أيبيزا في ثمن نهائي كأس الملك، في المباراة التي فاز بها البارسا بهدفين مقابل هدف في الثوان الأخيرة.

وأعلن الحساب الرسمي لفريق برشلونة عبر تويتر بأن اللاعب يشتكي من آلام على مستوى الكاحل الأيسر.



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وأضاف: "من المقرر غداً أن يتم إجراء فحوصات بشكل أكبر على قدم اللاعب لمعرفة تشخيص الإصابة بشكل دقيق".

الحارس البرازيلي شارك اليوم بدلاً من الحارس الأساسي الألماني تير شتيجن لإراحته لمباراة فالنسيا المقبلة في الدوري، لكننه شعر بآلام قوية في نهاية المباراة، ليعلن الفريق إصابته فيما بعد.

برشلونة شارك بالتشكيل الأصغر سنًا له خلال الموسم الجاري، إذ بلغ متوسط الأعمار 25 عامًا و22 يومًا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في الدوري الإسباني بالتساوي في النقاط مع الغريم التقليدي ريال مدريد.