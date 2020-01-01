برشلونة يعلن أول إصابتين بفيروس كورونا في النادي

برشلونة أحدث الفرق التي تعاني من مصابين بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن أول ضحايا فيروس كورونا في النادي الكتالوني بعد أن جاب المرض المدينة ووصلت الإصابات إلى نحو 50 ألف مواطنًا في إسبانيا.

إدارة برشلونة تفاوض اللاعبين لتقليل الرواتب خلال فترة التعطل بسبب فيروس كورونا.

وتعرض رامون كانال، رئيس الطاقم الطبي، وجوسيب أنطونيو جوتيريز، رئيس أطباء فريق كرة السلة، للإصابة بفيروس كورونا.

المزيد من الفرق

ولم يتأثر أي لاعب في الفريق بالمرض، إذ يتواجد الجميع في الحجر الصحي منذ 13 مارس الماضي، ولم يتم الإعلان عن أي حالة حتى الآن.

كانال متواجد في برشلونة منذ 2006 بينما يعمل أنطونيو في فريق السلة منذ 1993 ويخضعان حاليًا للرعاية الطبية في الحجر الصحي.

وكان الدوري الإسباني قد تأجل حتى إشعار آخر في الوقت الذي أكد رئيس الاتحاد الإسباني عدم وجود أي رغبة في إلغاء الموسم الرياضي.

برشلونة كان المتصدر بعد 27 جولة وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد، مما يعني أنّه المرشح الأبرز للفوز باللقب حال تم إلغاء الموسم.