فيروس كورونا

برشلونة يعلن أول إصابتين بفيروس كورونا في النادي

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PIERRE-PHILIPPE MARCOU/Getty
برشلونة أحدث الفرق التي تعاني من مصابين بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن أول ضحايا فيروس كورونا في النادي الكتالوني بعد أن جاب المرض المدينة ووصلت الإصابات إلى نحو 50 ألف مواطنًا في إسبانيا.

إدارة برشلونة تفاوض اللاعبين لتقليل الرواتب خلال فترة التعطل بسبب فيروس كورونا.

وتعرض رامون كانال، رئيس الطاقم الطبي، وجوسيب أنطونيو جوتيريز، رئيس أطباء فريق كرة السلة، للإصابة بفيروس كورونا.

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    ولم يتأثر أي لاعب في الفريق بالمرض، إذ يتواجد الجميع في الحجر الصحي منذ 13 مارس الماضي، ولم يتم الإعلان عن أي حالة حتى الآن.

    كانال متواجد في برشلونة منذ 2006 بينما يعمل أنطونيو في فريق السلة منذ 1993 ويخضعان حاليًا للرعاية الطبية في الحجر الصحي.

    وكان الدوري الإسباني قد تأجل حتى إشعار آخر في الوقت الذي أكد رئيس الاتحاد الإسباني عدم وجود أي رغبة في إلغاء الموسم الرياضي.

    برشلونة كان المتصدر بعد 27 جولة وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد، مما يعني أنّه المرشح الأبرز للفوز باللقب حال تم إلغاء الموسم.

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