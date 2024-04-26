أمر لا مفر منه .. برشلونة يعرض نجومه الثلاثة للبيع في الصيف

اللاعب رفض مخطط لابورتا في 2022

يتقدم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، قائمة المرشحين للرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن دي يونج تغير موقفه ويرحب بالرحيل عن برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رفض محاولات الرئيس جوان لابورتا لبيعه في الصيف الماضي.

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وأشارت إلى أن راتب دي يونج المرتفع ليس السبب الوحيد الذي يدفع إدارة برشلونة للتخلص منه في الصيف، لكن مستواه الفني أيضًا المتراجع بخلاف إصاباته التي تعددت في السنوات الأخيرة، حيث لم يستطع سد الفراغ الذي خلفه رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وأضافت "آس": "حاول جوان لابورتا وماتيو ألماني بالفعل بيع دي يونج في صيف 2022، لكن هذه المحاولات قوبلت برفض من اللاعب، حيث استقر دي يونج في المدينة، بعدما أصبح أبًا في الأشهر الأخيرة، وأظهر دائمًا علامات عدم الرغبة في الرحيل".

وتابعت: "في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعة مفادها أنه قد يكون أكثر انفتاحًا على الخروج، خصوصًا أنه يريد خطوة كبيرة في مسيرته المهنية للبحث عن التتويج ببطولة قارية وهو ما لا يجده مع النادي الكتالوني".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: "دي يونج هو الخيار رقم واحد على قائمة مبيعات برشلونة في الصيف، لكن هناك المزيد وأبرزهم رونالدو أراوخو ورافينيا. هذا الثلاثي من الممكن أن يوفر أكبر قدر من المال في صندوق البارسا، الأمر لا مفر منه".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن رافينيا تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي ويرحب البارسا ببيعه من أجل حل أزمته المالية، ونفس الأمر يتعلق بالمدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو الذي يجد اهتمامًا كبيرًا من بايرن ميونخ.