برشلونة يعرض فيتور روكي للحصول على خدمات "منبوذ مانشستر يونايتد"

الشياطين الحمر يفضلون البيع المباشر

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل المهاجم الشاب فيتور روكي مع برشلونة، بسبب البداية المحبطة له مع الفريق منذ قدومه في يناير الماضي.

روكي وقع لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، ولكنه انضم بمنتصف الموسم، حيث فشل في إثبات نفسه كلاعب أساسي بفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

شبك "HITC" قالت إن برشلونة يخطط لضرب عصفورين بحجر واحد، عن طريق عرض روكي في صفقة تبادلية على مانشستر يونايتد لضم لاعبه ميسون جرينوود المُعار إلى خيتافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جرينوود يقدم مستويات مميزة مع خيتافي هذا الموسم منذ انتقاله للفريق مما لف أنظار برشلونة، ولكن فكرة عودته للاستمرار مع يونايتد تبدو مستحيلة، بعدما أصبح اللاعب منبوذًا في إنجلترا بسبب قضية الاعتداء على صديقته، رغم إسقاط التهم الموجهة ضده.

يونايتد يفضل فكرة البيع المباشر بالنسبة لجرينوود، ولكن برشلونة يأمل في إقناع النادي الإنجليزي بالتعاقد مع روكي بالتبادل، وذلك لعدم اقتناع تشافي بما قدمه البرازيلي في النصف الثاني من هذا الموسم.

جدير بالذكر أن روكي البالغ من العمر 20 سنة، شارك في مباراتين فقط كأساسي بالدوري الإسباني بالموسم الحالي، بالإضافة إلى 9 مباريات أخرى كبديل وسجل هدفين.