خاص | برشلونة يعرض على تشافي خلافة كومان

الإدارة تواصلت بالفعل مع تشافي...

أعلنت إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، إقالة مدرب الفريق رونالد كومان، بعد الخسارة الأخيرة أمام رايو فاييكانو، بهدف دون رد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

الخسارة أمام رايو فاييكانو تأتي في فترة عصيبة، وهي الهزيمة الثانية على التوالي بعد السقوط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن هزيمة فاييكانو، عجلت برحيل المدرب الهولندي، وكانت المسمار الأخير في نعشه، خاصة أن قرار الإدارة كان متخذًا قبل عدة أسابيع، إلا أن لابورتا جدد ثقته فيه في عدة مناسبات ولكن صبره قد نفذ.

وانتهت مسيرة كومان مع الفريق الكتالوني، والتي خاض خلالها 67 مباراة، فاز في 40 منهم، وتعادل في 11 مباراة، وخسر 16 لقاء، وحقق بطولة وحيدة وكانت كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وبحسب ما علمت مصادر موقع جول، فإن إدارة برشلونة، تواصلت بالفعل مع تشافي هيرنانديز، ليخلف كومان في تدريب الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وأبدى أسطورة برشلونة السابق تحمسه لتدريب الفريق الكتالوني.

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ومن المنتظر أن يفسخ تشافي عقده بالتراضي مع السد القطري في الساعات القليلة القادمة، من أجل تحقيق حلم تدريب برشلونة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري الإسباني، بعد لعب 10 مباريات برصيد 15 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويستعد الفريق الكتالوني، لاستضافة ألافيس، مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.