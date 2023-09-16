برشلونة يعثر على "صيغة مناسبة" لاستغلال خلاف سانشو مع تين هاج!

الطريق مسدود لعودة اللاعب مع الشياطين الحمر

قرر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، توجيه أنظاره نحو جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد تمهيدًا لاستغلال أزمته الحالية مع ناديه.

المدرب إريك تين هاج قرر استبعاد اللاعب بشكل كامل من الفريق، بعد اعتراضه بشكل علني على غيابه عن المباراة الأخيرة للفريق بالدوري الإنجليزي أمام آرسنال، حيث قال سانشو إن الهولندي يستخدمه ككبش فداء للنتائج السيئة للشياطين الحمر.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن حالة الغضب التي يعيشها سانشو بسبب معاملة تين هاج وعدم تحديد أي موعد لعودة اللاعب للفريق، جعلت برشلونة ينتبه للأمر للتفكير جديًا في التعاقد مع اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المهمة لن تكون سهلة لأن مانشستر دفع 85 مليون يورو للتعاقد مع سانشو من بوروسيا دورتموند، ولكن الوضع الحالي قد يجعل النادي أكثر مرونة في التخلي عن خدمات صاحب الـ23 سنة للحفاظ على استقرار الفريق.

وأشارت "سبورت" إلى أن برشلونة أبدى جاهزيته لإمكانية التعاقد مع سانشو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة قبل التفكير في ضمه بشكل دائم.

وتتمتع هذه الفكرة بترحيب من المدرب تشافي هيرنانديز، بسبب حالة النقص التي يعانيها برشلونة بمركز الجناح الأيسر خلال هذا الموسم، وتبدو كذلك مناسبة في ظل الظروف المالية الصعبة للنادي الكتالوني.

يذكر أن الاتفاق السعودي حاول التعاقد مع سانشو في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، ولكن الصفقة فشلت لعدم تحمس اللاعب ومطالب مانشستر يونايتد المرتفعة.