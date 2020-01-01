برشلونة يعترف برغبته في ضم إريك جارسيا

السكرتير الفني لبرشلونة: نعم نريد التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

قال السكرتير الفني لبرشلونة رامون بلانز إن النادي الكتالوني يبحث بالفعل عن تعزيز خط دفاعه عبر التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الشاب إريك جارسيا.

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للعودة إلى طاولة المفاوضات، مع نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي من أجل إريك جارسيا بعد توقف المفاوضات لفترة.

المدافع الشاب يدخل في العام الأخير من عقده مع مانشستر سيتي، وقرر الرحيل عن الفريق للبحث عن فرصة جديدة ربما تكون في ناديه السابق برشلونة.

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وحول ذلك، قال رامون بلانز السكرتير الفني لنادي برشلونة إن النادي بالفعل يهتم بالتعاقد مع المدافع الدولي الإسباني الشاب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف: "صحيح أننا نبحث عن لاعب لمساعدتنا في الدفاع، ولا يمكننا أن نخفي ذلك الأمر، إريك جارسيا مصنوع في كتالونيا ويحب برشلونة ويعرف الأجواء هنا جيدًا"

وتابع: "إنه لاعب كرة قدم نراقبه لكي نقوم بتقييمه ونرى كيف يتطور السوق وكيف يسير، نريد فريقًا شابًا مليئًا بالحماس، هذه ضروريات لإنشاء فريق قادر على المنافسة في المستقبل"

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يذكر أن جارسيا الذي ظهر في بعض المباريات مع الفريق الأول لمانشستر سيتي في الموسم المنصرم، شارك هذا في التوقف الدولي السابق بقميص منتخب إسبانيا ضد أوكرانيا، حيث لعب كبديل لسيرخيو راموس.