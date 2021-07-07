برشلونة يعتذر رسميًا لليابان وآسيا بسبب فعلة جريزمان وديمبيلي!

تصرف هام للنادي الكتالوني..

اعتذر برشلونة في بيانٍ رسمي عن عنصرية أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي تجاه الشعب الياباني والآسيوي، وأكد على أن ذلك "لا يتماشى مع قيم" النادي الكتالوني.

وأتى اعتذار برشلونة على خلفية الهجوم الحاد الذي تعرض له البرسا في الساعات الماضية بعد الفيديو العنصري المنتشر لديمبيلي وجريزمان في اليابان عام 2019.

وعلى الرغم من خروج جريزمان وديمبيلي باعتذار رسمي أيضًا، إلا أن إدارة جوان لابورتا كان يجب أن تتخذ موقفًا رسميًا لاسترضاء شعوب آسيا الغاضبة جدًا.

وكتب برشلونة في بيانه "يود نادي برشلونة الاعتذار علنًا لجميع مشجعي النادي وشركائه الذين يشعرون بعدم الرضا عن هذا الحدث منذ صيف عام 2019".

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البلوجرانا قصد بشركائه شركة Rakuten، التي تدفع سنويًا 64 مليون يورو لرعاية قميص النادي، وهي شركة يابانية أبدت غضبًا عارمًا من هذا الفيديو.

في الوقت نفسه، أخذت إدارة لابورتا في التنصل من المسؤولية باعتبار أن الفيديو يعود تاريخه لـ2019، وبالتبعية فهو حدث إبان فترة الرئيس الأسبق جوزيب ماريا بارتوميو.

البيان استُكمل "كان هذا في وقت كانت فيه مسؤوليات النادي تقع على عاتق مجلس الإدارة والفريق التنفيذي السابق للنادي. يلتزم مجلس الإدارة الذي يدير النادي اليوم بالتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأمور".

وختامًا، أعلن برشلونة أنه يحتفظ لنفسه بإمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الثنائي جريزمان وديمبيلي.