برشلونة يطمع في "دينامو" بايرن ميونخ لإنهاء معاناة تشافي

الألماني الشاب يتفوق على 5 مرشحين بالأرقام

كشفت تقارير صحفية، عن خطة إدارة برشلونة لتدعيم الفريق بصفقات في الصيف المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق مع تشافي هيرنانديز لاستكمال مهمته في موسم جديد.

وتزعم صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الألماني جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، يأتي على رأس المرشحين للانضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي، خصوصًا أن عقده مع بايرن ميونخ ينتهي في 2025.

وأجرت الصحيفة الإسبانية، تحليلًا بالأرقام بين عدد من الخيارات المرشحة مع كيميتش لهذا المركز، حيث وضعته في مقارنة مع كل من أمادو أونانا لاعب إيفرتون، مارتن زوبيميندي (ريال سوسييداد)، جويدو رودريجيز (ريال بيتيس)، ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) وإيدرسون (أتالانتا).

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إلا أن كافة المؤشرات كانت إيجابية في مصلحة الدولي الألماني كيميتش، حيث يملك أرقامًا إيجابية على مستوى قطع الكرات والتمريرات الناجحة التي بلغت هذا الموسم 1660 تمريرة بنسبة دقة بلغت 91.36%.

كما يتفوق كيميتش على نظرائه من ناحية الفرص المصنوعة، التي بلغت 69 في البوندسليجا هذا الموسم، أكثر من ضعف باقي المرشحين، مما ساعده على صناعة 6 أهداف حتى الآن.

وختمت: "كيميتش لاعب كرة قدم فني، ذكي للغاية على المستوى التكتيكي وقوي على المستوى البدني. بالإضافة إلى أنه يتمتع بخبرة كبيرة في المنافسة العالية".