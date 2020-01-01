برشلونة يطالب بتأجيل اليورو وكوبا أمريكا

برشلونة يرى في تأجيل كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا حلًا من أجل إكمال دوري أبطال أوروبا والليجا

عقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي من أجل الاتفاق على حل مقترح يضمن استكمال ما تبقى من الموسم الحالي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اتخذ قرارًا بتعليق منافسات الليجا بعد خضوع لاعبي ريال مدريد للحجر الصحي، الأمر الذي جاء عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي كرة السلة.

وعلى إثر ذلك، عقد مجلس إدارة بارتوميو العديد من الاجتماعات مع موظفي نادي برشلونة من أجل وضع خطة للتعامل مع الوضع الحالي، بعد إيقاف دوري أبطال أوروبا والليجا.

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وحسب المصادر المقربة من برشلونة فإن النادي قد قرر المطالبة بتأجيل منافسات كوبا أمريكا واليورو إلى العام القادم، على أن يستكمل الموسم الحالي في فترة الصيف.

وكان برشلونة قد اقترب من التتويج بالدوري الإسباني في حال تم إنهاء الموسم بالشكل الحالي كونه يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد، ولكن ذلك يبقى مجرد اقتراحات.

ويرى برشلونة أن تأجيل منافسات اليورو وكوبا أمريكا سيكون مفيدًا لكي تستكمل الدوريات، وكذلك لكي تلعب البطولتين المذكورتين بعد أن يهدأ انتشار فيروس كورونا مما سيكون أفضل بالنسبة للجميع.

ويعد ذلك مقترحًا من قبل عدد من الأندية والاتحادات الأوروبية، وعلى الرغم من أنه سيتسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية، إلا أنه يعد الحل الأكثر أمنًا وفقًا للوضع الحالي، وهو كذلك الأقرب للتنفيذ.

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يذكر أن فيروس كورونا بدأ يداهم لاعبي ومدربي الأندية الأوروبية، حيث أصيب مايكل أرتيتا مدرب أرسنال ودانييلي روجاني مدافع يوفنتوس ولاعب سامبدوريا مانولو جابياديني به في الساعات الأخيرة.