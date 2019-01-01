برشلونة يضع عينه على جوهرة الدوري الهولندي لخلافة سواريز

اختيار مميز بالفعل..

دخل دونيل مالين، لاعب بي آس في أيندهوفين الهولندي، قائمة المرشحين لخلافة لويس سواريز داخل برشلونة، وذلك حسبما أشارت تقارير من الصحافة الإسبانية.

وبرز مالين في هذا الموسم بالدوري الهولندي، حيث سجل 11 هدفًا خلال 14 مشاركة له في البطولة حتى الآن، إلى جانب 3 أهداف في 4 مباريات بالدوري الأوروبي.

وبحسب ما جاء في بعض التقارير، فإن أعين مسؤولي برشلونة قد توجهت صوب اللاعب كخيار محتمل للتعاقد معه في الصيف المقبل حتى يخلف سواريز، الذي يبدو وأنه لن يستمر طويلًا في الكامب نو.

لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، هو اللاعب الذي يحظى بالاهتمام الأكبر من قبل مسؤولي البلوجرانا ويظل الخيار الأول لخلافة سواريز، ثم يأتي مالين كخيار ثانٍ بالنسبة لهم.

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المهاجم الهولندي البالغ من العمر 20 عامًا سبق له وأن لعب في أرسنال الإنجليزي في تجربة لم تكن ناجحة، ولم يذع صيته في العام الماضي، لكن الأمور اختلفت كثيرًا هذا العام كثيرًا بالنسبة له.

جدير بالذكر أن مالين قد سجّل هذا الموسم 5 أهداف في مباراة واحدة عندما قاد فريقه للانتصار بخماسية على فيتسي في الدوري الهولندي خلال شهر سبتمبر الماضي.

كما يجدر الإشارة إلى لاوتارو مارتينيز في طريقه لتجديد تعاقده داخل النيراتزوري مما يُعزز من فرص مالين في أن يرتدي قميص العملاق الكتلاني في الموسم المقبل.