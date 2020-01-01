برشلونة يضع خطة استئناف الموسم رغم كورونا

اقتربت العودة كثيرًا..

بدأت إدارة برشلونة في قرع أجراس العودة مجددًا للنشاط الكروي بعد موافقة الحكومة الإسبانية على استئناف الأندية لتدريباتها مرة أخرى، حيث وضعت الإدارة خطة دقيقة لضمان سلامة اللاعبين في المرحلة المقبلة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، قبل أن تتوقف كرة القدم في أعقاب غزو فيروس كورونا للأراضي الإسبانية والعالم بأسره.

تقرير من صحيفة موندو ديبورتيفو كشف أن إدارة البلوجرانا سوف تقوم باستدعاء جميع لاعبي الفريق الأول في الأسبوع المقبل، على أن يخضعوا لاختبارات كورونا، وبمجرد معرفة النتائج، سيتم استئناف التدريبات.

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ومن المتوقع أن تكون الاختبارات بين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، ومع ظهور النتائج وتأكيد سلبيتها، ستعود كتيبة كيكي سيتين إلى التدريبات في العاشر أو الحادي عشر من شهر مايو الحالي.

ثلاث مراحل ستعود من خلالها التدريبات في برشلونة، أما المرحلة الأولى فستكون تدريبات فردية باستخدام قفازات وبدون اتصال مباشر مع زملائهم، مع مسافة آمان مترين على الأقل ستتواجد دائمًا بينهم.

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أما المرحلة الثانية فستكون تدريبات جماعية متوسطة، وحينها سيتم تطبيق بروتوكولات الاتحاد الإسباني المرسلة للأندية، من خلال تجنب التعامل بين اللاعبين وأسرهم، وقد قامت إدارة البرسا بالأمر نفسه مع اللامسيا ونجح بالفعل.

المرحلة الثالثة والأخيرة سيسمح فيها للاعبين بالتدرب بصورة جماعية تقليدية، ويجب أن تستمر المراحل الثلاث حوالي ثلاثة أو أربعة أسابيع بداية من 10 أو 11 مايو الحالي كما يتوقع.

وأخيرًا، فإن إدارة برشلونة تُعد بالفعل أربعة معسكرات مختلفة حتى يتمكن جميع اللاعبين من التدرب بشكل فردي مع الحفاظ على مسافات الآمان، إلى جانب تقليل عدد العاملين لتقليل الاحتكاك بين البشر قدر المستطاع.