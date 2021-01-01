برشلونة يصطدم بغرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

النهائي يقام في شهر إبريل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن قرعة الدور ربع النهائي من المسابقة، والتي أسفرت عن مواجهة صعبة لبرشلونة.

الفريق الكتالوني وصل إلى هذه المرحلة، بعد التغلب على رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 يوم الأربعاء الماضي.

وأسفرت القرعة عن وقوع برشلونة أمام غرناطة، بينما يلعب ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو الحاصل على لقب السوبر الإسباني.

وعلى جانب آخر يلعب إشبيلية الذي تأهل لهذه المرحلة بعد الإطاحة بفالنسيا ضد ألميريا، بينما يواجه فياريال نظيره ليفانتي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة الأسبوع المقبل، بداية من الثلاثاء 2 فبراير وحتى الخميس 4 من نفس الشهر.

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وأما مباريات الدور نصف النهائي، ستقام بنظام الذهاب والإياب في 9 و10 فبراير و2 و3 مارس.

وبالنسبة للمباراة النهائية، فقد تقرر إقامتها يوم 18 إبريل القادم في مدينة إشبيلية الإسبانية.