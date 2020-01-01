برشلونة يصدم نيوكاسل والسعودية بشأن كوتينيو

بعد اهتمام نيوكاسل بضم كوتينيو.. هل يرحل البرازيلي عن برشلونة؟

أبدت العديد من الأندية اهتمامها بالنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، حيث أن ما بدا في الفترة الأخيرة كان أن برشلونة لا يريد لاعبه المعار.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي للعام 2018، وخلال موسم ونصف لعبهم في صفوف الفريق الكتالوني لم يقدم المنتظر.

ومطلع الموسم الحالي، انتقل كوتينيو إلى بايرن ميونخ بحثًا عن إعادة البريق إلى نفسه من جديد، الأمر الذي نجح فيه بشكل جزئي على الأقل.

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ونتيجة لذلك، بدأت العديد من الأندية تبحث عن سبل التواصل مع اللاعب من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وكان أبرز هذه الأندية تشيلسي ونيوكاسل.

نيوكاسل يونايتد بات اسمًا قويًا في الحديث عن أي صفقة بعدما انتقلت ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

ولكن على عكس ذلك، خرجت العديد من الأخبار والتي تشير إلى أن هناك احتمالية أن يعود كوتينيو إلى برشلونة وأن يحصل على فرصته.

وحسب بعض المصادر فإن المدرب كيكي سيتين يثق في قدرته على إعادة اكتشاف كوتينيو، الأمر الذي جعل برشلونة لا يمانع في عودته بعد انتهاء الإعارة.

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يذكر أن كوتينيو هو أغلى لاعب في تاريخ برشلونة، حيث انتقل إلى الفريق الكتالوني قادمًا من ليفربول مقابل 140 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليون يورو كإضافات.