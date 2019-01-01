برشلونة يصدر بياناً حول إصابة راكيتيتش

اللاعب الكرواتي تعرض للإصابة وخرج من قائمة منتخب بلاده

أصدر نادي برشلونة اليوم، بياناً حول إصابة لاعبه إيفان راكيتيتش، والتي أبعدته عن قائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالي.

وخرج صاحب الـ 31 عاماً، من قائمة منتخب بلاده لمباراتي سلوفاكيا وجورجيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

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النادي الكتالوني نشر بياناً اليوم حول إصابة اللاعب، أوضح خلاله أنه يعاني من التهابات في وتر إكيليس للقدم اليسرى.

وعاد اللاعب إلى إسبانيا من جديد لتلقي العلاج، بعد مغادرة معسكر منتخب بلاده بالأمس.

راكيتيتش بدأ يدخل في حسابات المدرب فالفيردي من جديد، بعدما كان بعيداً في بداية الموسم، وشارك حتى الآن في 10 مباريات بمختلف المسابقات تمكن خلالها من صناعة هدفاً واحداً.

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وسيعمل الطاقم الطبي للنادي الكتالوني، على تجهيز الكرواتي الدولي للمشاركة في مباراة الفريق القادمة، أمام ليجانيس يوم 23 نوفمبر الجاري في الجولة الـ 14 من الليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.