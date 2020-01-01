برشلونة يصارع إشبيلية على نجم ليفانتي

بيانيتش ليس التعاقد الأخير لبرشلونة في الميركاتو الصيفي

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة قد دخل الصراع مع إشبيلية من أجل ضم متوسط الميدان خوسيه كامبانيا من ليفانتي.

وكان كامبانيا قد أظهر مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محور اهتمام من قبل بعض الأندية وأبرزها إشبيلية، حيث أن المدرب لوبيتيجي يعرف اللاعب جيدًا منذ أن دربه في بورتو.

ولكن في الأيام الأخيرة، وبعد تعاقده رسميًا مع ميراليم بيانيتش، يبدو أن برشلونة سيحاول تعزيز وسط ملعبه بالمزيد من الأسماء الأخرى.

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ونشرت موندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة قد بدأ في التواصل رسميًا مع إدارة ليفانتي من أجل التفاوض حول إمكانية التعاقد مع كامبانيا.

وينتهي عقد اللاعب مع ليفانتي صيف العام 2023، ولكنه يمتلك شرطًا جزائيَا في عقده بـ 60 مليون يورو، وهو ما لا يفكر برشلونة في اللجوء إليه.

وذكرت الموندو ديبورتيفو أن برشلونة قدم عرضًا يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، ولكن ليفانتي قد رفض عرضًا سابقًا من إشبيلية مقابل 20 مليون يورو لضم اللاعب.

ومن المتوقع أن تؤدي المفاوضات في الأيام المقبلة لرفع المقابل المادي من أجل موافقة ليفانتي، وإما انسحاب برشلونة من الصفقة تمامًا.

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يذكر أن برشلونة قد أتم صفقة تبادلية في الأيام الماضية بانتقال نجمه البرازيلي أرتور إلى يوفنتوس مقابل الحصول على خدمات ميراليم بيانيتش.