برشلونة يشك في "يويفا" .. النادي يتراجع عن التقدم بشكوى ضد حكم مباراة إنتر

برشلونة يشعر بوجود نية مبيتة لإلحاق الضرر بالنادي في دوري أبطال أوروبا.

رغم حالة الغليان التي يعيشها نادي برشلونة الإسباني بعد الخسارة من إنتر الإيطالي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، إلا أن النادي الكتالوني قرر التراجع عن رفع شكوى ضد حكم المباراة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

برشلونة موقن بأنه تعرض للظلم من الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وأنه حرم النادي من ركلة جزاء واضحة كانت ستمنح "البلوجرانا" هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني.

وانتابت حالة من الغضب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وهجومه الصريح على الحكم بعد المباراة، الذي أكد أن قرارات السلوفيني كانت مؤثرة على نتيجة المباراة.

وبعد خروج عدة تقارير خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بأن برشلونة قرر التقدم بشكوى رسمية في "يويفا" على نتيجة المباراة، إلا أن النادي قرر التراجع.

لماذا تراجع برشلونة عن خيار الشكوى؟

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة قرر عدم التقدم بشكوى إلى "يويفا"، لأن النادي يشعر أن الشكوى لن تقدم أو تؤخر شيئًا.

ورغم وجود أصوات داخل أروقة برشلونة ترى أن التقدم بشكوى قد يكون مفيدًا، إلا أن النادي قرر عدم تبني هذا الخيار في الوقت الحالي.

وحسب التقرير، فإن برشلونة يشعر بوجود ما يشبه المؤامرة ضد النادي، لأن الحكم الهولندي الذي تواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد، كان نفس حكم التقنية خلال مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في الجولة الأولى، والذي رفض احتساب ركلة جزاء لصالح عثمان ديمبيلي.

وجاء قرار عدم احتساب ركلة جزاء مساء الثلاثاء ضد إنتر، بالإضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء ضد بايرن ميونخ، ليرى برشلونة بأن هناك نية مبيتة لإلحاق الضرر بالنادي.

الطاقم الفني في برشلونة يدرك جيدًا أن الفريق لم يلعب مباراة جيدة ضد إنتر، وأن الاستحواذ على الكرة لم يكن مجيدًا لأن الفريق لم يتمكن من خلق فرص خطيرة.

ومع ذلك، فإن قرارات الحكم بعدم احتساب هدف بيدري ثم عدم احتساب ركلة الجزاء جعلت برشلونة في موقف حساس جدًا بعد مرور النصف الأول من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

كيف فسر الحكم قراره؟

وحسب الصحفي الإسباني جيليم بالاجوي فإن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش فسر بالفعل قرار عدم احتساب ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة للاعبي برشلونة.

بالاجوي أكد أن الحكم السلوفيني أخبر لاعبي برشلونة أن الكرة لم تلمس يد دينزل دومفريس، وأن لمسة اليد كانت على أنسو فاتي في المقام الأول.