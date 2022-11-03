برشلونة يشك في ديباي بسبب "إصابات كأس العالم"

برشلونة يشك في ممفيس ديباي، وأنه يؤجل تعافيه متعمدًا قبل كأس العالم.

تثير عملية تعافي الهولندي ممفيس ديباي الكثير من الشكوك لدى نادي برشلونة الإسباني من أن اللاعب يؤجل عودته إلى الملاعب حتى يكون جاهزًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب هولندا.

ديباي تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليسرى في أواخر سبتمبر الماضي، أثناء مشاركته مع منتخب هولندا، وكشفت الخدمات الطبية في برشلونة حينها أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة إلى أربعة أسابيع للعودة.

لكن الآن، وبعد مرور خمسة أسابيع بالفعل، فإن برشلونة لا يعلم حتى اللحظة موعد عودة ديباي للمشاركة مع الفريق.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن هناك شكوكًا لدى برشلونة من أن ديباي يؤخر عودته خوفًا من تعرضه لانتكاسة ستغلق أبواب منتخب هولندا أمامه في كأس العالم 2022.

برشلونة لا ينتظر عودة ممفيس ديباي بالفعل خلال آخر مباراتين للفريقين في الدوري الإسباني قبل توقف مونديال قطر، حيث يلعب "البلوجرانا" أمام ألميريا يوم السبت، ثم ضد أوساسونا يوم الثلاثاء.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يكون ديباي فيها وسط حالة من الجدل مع برشلونة، حيث رفض المهاجم أكثر من عرض في الصيف الماضي عندما أراد النادي بيعه، رغم وجود أندية مثير للاهتمام أرادت ضمه.