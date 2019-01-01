برشلونة يسعى للتعاقد مع بيونتيك من ميلان

برشلونة يفكر في الميركاتو المقبل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يسعى برشلونة لتعزيز خط هجومه مع التقدم في العمر الذي لازم ليونيل ميسي ولويس سواريز، والإصابات المتكررة للجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 120 مليون يورو.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اقتراب سواريز من نهاية مسيرته مع برشلونة والإصابات التي بدأت في ملاحقة ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي، فإن برشلونة يؤمن أنه يحتاج إلى تعزيزات لخطه الأمامي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وفي الوقت الحالي، وضع برشلونة كرزيشتوف بيونتيك المهاجم الدولي البولندي لنادي ميلان، وأيضًا الجناج البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي.

وحسب عدد من المصادر الصحفية المقربة من نادي برشلونة، فإن النادي الكتالوني يريد أن يترك فريقًا قادرًا على المنافسة على البطولات خلال السنوات المقبلة.

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يذكر أن برشلونة يلعب في الفترة الحالية بدون عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات، على رأسهم يأتي ليونيل ميسي وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي.