برشلونة يسعى للتعاقد مع أوباميانج في الصيف المقبل

الشائعات بدأت..

تسعى إدارة برشلونة للحصول على خدمات بير إيميريك أوباميانج، لاعب آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أشارت له تقارير صحفية إسبانية.

ويُعد أوباميانج واحدًا من العناصر الأساسية في آرسنال، وقد سجل حتى الآن 13 هدفًا بقميص الجانرز بين بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

الدولي الجابوني أصبح محط أنظار إدارة البرسا في إطار سعيها لإيجاد مهاجم بديل في الفترة المقبلة للاعبها لويس سواريز، والذي لا يقدم مردودًا مميزًا كالمعتاد منه.

ويليان يكشف كواليس رفضه الانتقال لبرشلونة

لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، كان الخيار الأول لإدارة بارتوميو من أجل خلافة سواريز، غير أن الصفقة تبدو مستحيلة في ظل تمسك النيراتزوري به واستعداد اللاعب نفسه لتجديد عقده في السان سيرو.

بالتالي، فسيكون أوباميانج هو الخيار الأمثل ليكون خليفة سواريز، والذي حتى ولو بقيّ داخل البلوجرانا فلن يكون مهاجمًا أساسيًا بحلول الموسم المقبل لعوامل السن والأداء.

صاحب الـ 30 عامًا قد عبّر في كثير من الأحيان خلال فترته في بوروسيا دورتموند عن عزمه الانضمام إلى ريال مدريد تحديدًا، ليبقى الأمر محل شك إذا ما كان سيوافق الانضمام إلى برشلونة أم لا.

الجدير بالذكر أيضًا أن آرسنال قد يتمسك بنجمه، فأوباميانج بات القائد الأول للجانرز حتى نهاية الموسم بعد سحب الشارة من جرانيت تشاكا على خلفية ما قام به في مباراة كريستال بالاس.