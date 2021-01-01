برشلونة يسخر من إشبيلية ويتهمه بعدم الاحترام

فوزان للفريق الكتالوني على نظيره الأندلسي هذا الأسبوع

بعث برشلونة برسالة ساخرة إلى إشبيلية عبر موقع "تويتر" عقب الانتصار عليه في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وبلوغه المباراة النهائية على حسابه.

برشلونة قلب خسارته ذهاباً في "رامون سانشيز بيزخوان" بهدفين نظيفين لانتصار بالثلاثية في "كامب نو" عقب التمديد أمام إشبيلية.

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الحساب الرسمي للفريق الكتالوني على "تويتر" لم يفوت المناسبة من أجل السخرية من منافسه عقب تكرار الانتصار عليه هذا الأسبوع.

وأعاد حساب برشلونة نشر تغريدة قام بها حساب إشبيلية في السابع عشر من الشهر الماضي تسخر من سقوط الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1.

Football is about respect. 𝘉𝘰𝘯𝘢 𝘯𝘪𝘵. https://t.co/TW5WFgkjle — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021

وأرفق برشلونة مع التغريدة جملة: "كرة القدم تدور حول الاحترام، عمتم مساءً".

برشلونة فاز مطلع الأسبوع على إشبيلية أيضاً بنتيجة هدفين نظيفين، ليعزز من سلسلة انتصاراته على نظيره الأندلسي في السنوات الماضية.

قائد برشلونة السابق كارلس بويول هو الآخر سخر من لاعب إشبيلية سوسو عبر "تويتر"، وذلك رداً على سابق سخرية الأخير من بيدري. المزيد هنا.

وينتظر البلوجرانا مساء الخميس لمعرفة طرف النهائي الثاني بين أتلتيك بيلباو وليفانتي اللذان سبق وتعادلا في الذهاب 1-1.