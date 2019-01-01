برشلونة يستهدف الحصول على 100 مليون يورو من بيع لاعبيه

بعيدًا عن كوتينيو - 100 مليون يورو ستكون كافية للتخلص من عدد من اللاعبين

يسعى نادي برشلونة الإسباني للحصول على أكثر من 100 مليون يورو من بيع لاعبيه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

النادي الكتالوني قد يتخلى عن عدد من اللاعبين في الصيف بعد الخروج المخزي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ البلوجرانا يحاول بيع مالكوم إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي شرط الحصول على أكثر من 41 مليون يورو.

وأوضحت أنّ ياسبر سيليسين هو الآخر قريب من مغادرة النادي ويسعى بنفيكا للحصول على خدماته وسوف يحاول النادي الحصول على 30 مليون يورو لأجله.

بجانب الثنائي، يبقى مستقبل رافينيا ودينيس سواريز معلقًا، إذ يحاول برشلونة بيع كل لاعب والحصول على 50 مليون يورو على أقل تقدير.

أنت بارتوميو.👨‍🏫



ومطلوب منك اتخاذ العديد من القرارات الكثيرة لمستقبل برشلونة، ما هي أهم القرارات التي ستتخذها🤔 pic.twitter.com/HkzjhG48GE — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 11, 2019

p dir="rtl">وقد يحصل برشلونة على 120 مليون يورو من بيع هذا الرباعي بجانب إمكانية التخلي عن إيفان راكيتيش وفيليبي كوتينيو.

جدير بالذكر أنّ مستقبل إيرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، لم يتحدد بعد وسوف يتم مناقشة الأمر عقب نهائي كأس ملك إسبانيا.