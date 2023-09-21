برشلونة يستهدف التعاقد مع "قنبلة الموسم" في الدوري الإسباني

برشلونة بدأ يستعد لتدعيم صفوفه في صيف 2024...

بدأت إدارة برشلونة، في الاستعداد لفترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبالفعل حددت أول الأسماء للتعاقد معها في الصيف القادم لتدعيم صفوف الفريق.

ويستهدف برشلونة، في الفترة الأخيرة التعاقد مع المواهب الشابة، ومن بين تلك المواهب سافيو موريرا، لاعب جيرونا الحالي والمعار من فريق تروا الفرنسي، الذي يعتبره برشلونة هدفًا أساسيًا في الصيف القادم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن إدارة برشلونة، مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، خاصة وأنه يشغل نفس المركز الذي يلعب فيه جواو فيليكس، لاعب الفريق الكتالوني والمعار من أتلتيكو مدريد.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها إلى أن برشلونة، يدرس التعاقد مع سافيو، في حال عدم تمكنهم من شراء جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد.

وخاض سافيو صاحب الـ 19 عامًا، حتى الآن مع جيرونا 5 مباريات في الدوري الإسباني تمكن خلالهم من تسجيل هدفًا وصناعة هدفين.