برشلونة يستمع لنصيحة كومان ويفاوض "بوجبا الهولندي"

يستمر البحث داخل نادي برشلونة الإسباني، عن لاعب وسط جديد الموسم القادم، ليحل محل المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

الوضع الحالي لبرشلونة يؤكد أن النادي الإسباني، في حاجة ماسة لتدعيم خط الوسط، في ظل انخفاض مستوى بوسكيتس والهولندي فرينكي دي يونج.

وهو ما جعل مدرب الفريق تشافي يستهدف العديد من اللاعبين، أبرزهم ريان جرافنبرخ لاعب وسط أياكس أمستردام.

هل يتعاقد برشلونة مع نجم أياكس؟

ظهر اللاعب صاحب الـ19 سنة في مختلف المراحل السنية مع أياكس، وأطلق عليه البعض لقب "بوجبا الجديد" بسبب تشابه الصفات بينه وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يتابع اللاعب من خلال كشافيه، وهناك تقارير جيدة عنه وصلت إلى تشافي.

ومع انتهاء عقده في يونيو 2023 قرر النادي التفكير في ضمه، مع وجود منافسة من ريال مدريد وبايرن ميونخ على توقيع.

وأشارت إلى أن رونالد كومان المدرب السابق للفريق، سبق أن أوصى بالتعاقد معه، لذلك هو لا يزال على قائمة الأهداف الحقيقية للنادي.

ليست المحاولة الأولى

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة حاول بالفعل التوقيع مع اللاعب عندما كان عمره 15 سنة، ولكن الصفقة تعثرت مع وصول فرينكي دي يونج.

ويعتبر جرافنبرخ من المواهب المثيرة للإعجاب في برشلونة، حيث يبلغ طوله 1.90 مترًا ويتمتع بقوة بدنية هائلة ويلعب لمنتخب هولندا ووكيل أعماله هو الإيطالي مينو رايولا.

وأظهر تقدمًا كبيرًا منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول، ولعب ثلاثين مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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