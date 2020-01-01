برشلونة يستقر على التعاقد مع لاوتارو وإنتر يحدد البديل

برشلونة ينوي بناء مشروعه الجديد على تواجد لاوتارو

لا يزال فريق برشلونة الإسباني يهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الفترة المقبلة بالرغم من الأزمة التي يعاني منها كوكب الأرض بسبب فيروس كورونا.

لاوتارو مارتينيز يعتبر واحدًا من أهم المهاجمين في العالم في الفترة الماضية وتألق رفقة إنتر الإيطالي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا هذا الموسم.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فأن برشلونة يضع لاوتارو على خطته المستقبلية في الفريق الجديد الذي ينوي تكوينه في الفترة المقبلة.

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تخلى فريق إنتر ميلان الإيطالي عن الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز لن يكون بشكل سهل على الإطلاق خاصة أنه من أهم نجوم الفريق في الوقت الحالي وخاصة بعدما حصل على فرصة بالفعل في هذا الوقت الذي رحل فيه الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وقدم هو الآخر أداءً جيدًا، لكن رحيله كان مهم للغاية من أجل لاوتارو لكي يكون في الصورة ولكي يكون متواجدًا في التشكيل الأساسي.

وحاول برشلونة التعاقد مع لاوتارو في الانتقالات الشتوية الماضية ولكن إنتر رفض التخلي عن اللاعب بأي شكل من الأشكال لحاجته له، وسيكون برشلونة في منافسة قوية مع تشيلسي ومانشستر سيتي اللذان تحدثا مع وكيل اللاعب حسب الصحيفة.

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ووفقاً لما ذكرته الصحيفة فأن لاوتارو يميل إلى برشلونة أكثر من أي فريق آخر بسبب تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق، ولكن العائق هو طلب إنتر مبلغ 111 مليون يورو وهو الرقم الذي يسعى برشلونة لخفضه في الفترة المقبلة، بإدخال فيدال في الصفقة لتخفيض النفقات.

وحسب "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بأن ميسي اختار لاوتارو مارتينيز ليلعب بجواره الموسم المقبل، ولكن حسب الصحيفة فأن زيدان وريال مدريد سيقاتلان للحصول على مهاجم بجودة لاوتارو.

ويعد البديل المفضل لمدرب إنتر في حالة مغادرة لاوتارو هو الجابوني بيير أوباميانج، وسيكون إنتر أمام فرصة للحصول على كثير من الأموال في حالة بيع بيرزيتش إلى بايرن ميونخ وبيع إيكاردي.