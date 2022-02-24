برشلونة يستغل جريزمان لدعم منتصف ميدانه في الصيف المقبل

يخطط برشلونة للتعاقد مع ساؤول نيجويز من أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل، بعد إعجاب المدرب تشافي هيرنانديز بقدراته.

ساؤول معار حاليًا إلى تشيلسي حتى نهاية الموسم، ولكنه فعليًا خارج حسابات المدرب توماس توخيل، وسيعود للروخي بلانكوس لا محالة.

أتلتيكو مدريد بدوره يريد التخلص من ساؤول، ويبدو أن برشلونة يراقب عن كثب الوضع تأهبًا للانقضاض على الدولي الإسباني.

هذا ما ذكرته صحيفة “سبورت” والتي قالت أيضًا أن البرسا فكر بالفعل في ضم ساؤول خلال الميركاتو الشتوي لولا وجود أولويات أخرى.

الورقة التي يمكن من خلالها لبرشلونة التعاقد مع ساؤول دون تكلفة تذكر هي أنطوان جريزمان.

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وينبغي على أتلتيكو مدريد دفع 40 مليون يورو لشراء عقد اللاعب الفرنسي، برشلونة يفكر في استغلال علاقته الطيبة بالنادي العاصمي والتوقيع مع ساؤول مجانًا في مقابل عدم تحصلهم على أموال جريزمان.

الجدير بالذكر أن برشلونة يسعى لدعم منتصف ميدانه في الصيف المقبل، وما يعجب تشافي في ساؤول قدرته على اللعب بأكثر من مركز وبجودة عالية، مما يتناسب مع أفكاره في كامب نو.