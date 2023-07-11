برشلونة يستعين بنجم هجومه كورقة رابحة في الميركاتو لتمويل صفقاته!

برشلونة يجب عليه أن يبيع من أجل تمويل صفقاته

من المؤكد أن برشلونة سيعمل على بيع عدد من لاعبيه هذا الصيف لتمويل صفقات كبرى يريدها، حاليًا يوجد برشلونة في ملفات فرانك كيسييه وكليمون لونجليه وربما عبد الصمد الزلزولي، بينما يبدو مستبعدًا رحيل أنسو فاتي، ويترك الباب مفتوحًا أمام فيران توريس لأي احتمالات قد يعاد من خلالها تقييم اللاعب فنيًا ضمن رؤية تشافي هيرنانديز.

هذا الصيف سيضطر برشلونة إذا باع فيران توريس أن يحصل فيه على أقل تقدير على أكثر من 40 مليون يورو، لأنه وصل من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.

جني هذا الرقم من فيران توريس بوضعيته الحالية يبدو أمرًا غير منطقي، إلا في حالة وجود عرض غير متوقع من السعودية وموافقة الإسباني الدولي عليه.

يحتفظ برشلونة بفيران توريس في السوق لأسباب مختلفة، أولها أن يبقي كل أوراقه الهامة لآخر رمق، وثانيها لأن تشافي لن يعتمد عليه كثيرًا في الملعب وهذا ما يبدو واضحًا وقد تنخفض قيمته أكثر، وثالثًا حتى يبقي الخيار الجيد وهو الاستفادة الفنية من أفضل نسخ فيران في الملعب حال رغبة تشافي في ذلك.

يعرف فيران توريس والمحيطون به ما يمر حول اللاعب، لكنهم يفضلون الآن النظر في الاتجاه الآخر وفعل ما يلزم من أجل إقناع تشافي بأن توريس سيكون لاعبًا مفيدًا من أجل الموافقة على استمراره.

كل شيء ممكن في عالم كرة القدم ، لكن الوضع الاقتصادي الذي يمر به برشلونة لا يترك مجالًا كبيرًا للمغامرات، وبالنسبة إلى تشافي، فإن الأسماء الثلاثة الهجومية التي لن يتنازل عنها ستكون ليفاندوفسكي ورافينيا وديمبيلي، فيما ستتاح لأنسو فاتي فرصة أخيرة ويبدو أن فيتور روكي سيصل في يناير.

وإذا تمت إضافة عبد الصمد الزلزولي لخطط تشافي وتم توسيع هامش الدقائق التي يحصل عليها لامين يامال الموسم المقبل، واستمر تشافي بالمراهنة على اللاعب بأربعة لاعبين في الوسط ما يعني بالتبعية انكماش عدد اللاعبين في الخط الأمامي، فإن هذا يعني أن مشاركة فيران توريس حتى ستكون محل شك!.

المؤكد أن هناك بعض الأسابيع القادمة المثيرة للاهتمام، برشلونة بدأ بالفعل في استكشاف الخيارات حتى يتمكن فيران من الخروج على سبيل الإعارة سواء لبعض الأندية في إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا أو أندية منتصف جدول في إنجلترا، لكن الشيء المهم هو إقناع اللاعب بالمغادرة والعودة في 2024، لأنه حتى اللحظة لم ينجح برشلونة في هذا الأمر، وعلى تشافي هيرنانديز تحديدًا أن يلعب دورًا أساسيًا في تمرير تلك الرغبة.