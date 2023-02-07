برشلونة يستعين بسكولاري لضم "لويس سواريز البرازيلي"

موهبة استثنائية في الدوري البرازيلي

بعدما فقد برشلونة صفقة إندريك مهاجم بالميراس لغريمه التقليدي ريال مدريد، قرر النادي الكتالوني التحرك للتعاقد مع خليفة لويس سواريز.

المهاجم البرازيلي فيتور روكي لفت الأنظار بشكل واضح على مدار الأشهر الماضية، ليستهدف برشلونة التعاقد معه بسبب تشابه صفاته مع مهاجمه الأوروجوياني السابق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة قام بدعوة المديرين التنفيذيين لنادي أتلتيكو باراناينسي ومنهم لويس فيليبي سكولاري المدرب السابق لمنتخب البرازيل، من أجل مناقشة صفقة ضم صاحب الـ17 سنة.

ويطمح برشلونة في التوصل لاتفاق قريب للحصول على خدمات الموهبة الشابة، بما لا يتعارض مع قواعد اللعب المالي النظيف التي فرضها خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

ويأتي إصرار برشلونة على ضم اللاعب، بسبب القدرات المميزة التي يمتلكها والتشابه الكبير الذي يجمع بينه وسواريز من حيث القدرات الفنية والجسدية والحاسة التهديفية أمام المرمى.

ويتمتع فيتور روكي بنضج مبكر بالنظر إلى عمره، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف في 6 مباريات مع فريقه ببطولة كوبا ليبرتادوريس تحت 20 سنة، في رقم قياسي لم يتفوق عليه سوى مواطنه نيمار في نسخة 2011.

ونجح النجم الشاب في تسجيل 5 أهداف كما لعب تمريرة حاسمة واحدة في 29 مباراة خاضها مع الفريق الأول لأتلتيكو باراناينسي بالدوري البرازيلي.