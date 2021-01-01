برشلونة يستعيد فاتي أمام باريس سان جيرمان

أنباء سعيدة للمدرب رونالد كومان

بدأ أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الإسباني استعدادته للعودة للملاعب من جديد، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب معاناته من الإصابة.

يوم 7 نوفمبر الماضي كان الأسوأ في مسيرة النجم الشاب، حيث تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، ليفقده برشلونة في العديد من المباريات الهامة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن اللاعب يحرز تقدمًا كبيرًا في تعافيه من هذه الإصابة، ودخل المرحلة الأخيرة قبل تماثل الشفاء بشكل كامل.

وأوضحت أن رونالد كومان لا يتعجل عودة اللاعب في الوقت الحالي، حيث لا يريد تعرضه لانتكاسة تهدد مسيرته في هذا السن الصغير.

الوقت المتوقع لغياب صاحب الـ18 سنة كان لمدة أربعة أشهر، ولكنه مجرد تقدير يقوم الأطباء بوضعه كحد أقصى لعودة أي لاعب في الإصابات المماثلة.

ووفقًا لرؤية الفريق الطبي لبرشلونة، فإن فاتي سيعود لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا .. لابورتا : باريس سان جيرمان يمكنهم ضم ميسي في هذه الحالة

ولذلك قام المهاجم الشاب بوضع هذه المباراة، التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس يوم 10 مارس القادم، كهدف رئيسي له لارتداء قميص برشلونة من جديد.

يذكر أن فاتي شارك في 10 مباريات مع برشلونة قبل إصابته، وسجل 5 أهداف وصنع 4 في كل البطولات.