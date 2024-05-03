برشلونة يستعد لإحباط خطة دوري روشن في "صفقة كبرى" من الدوري الإنجليزي

نجم الدوري الإنجليزي كان مطلوبًا من دوري روشن..

SHAHID

مع اقتراب عقده من الانتهاء في آرسنال، بات توماس بارتي هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، خلال فترة الميركاتو المقبل، حيث يتوقع أن يكون المحور الغاني هو مفاجأة الصيف.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقل توماس بارتي إلى آرسنال في أكتوبر 2020، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 50 مليون يورو، فيما يرتبط الغاني بعقد مع (جانرز) حتى يونيو 2025.

وفجر الصحفي الإسباني أدريان سانشيز، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلًا إن بارتي يعد هدفًا رئيسًا لنادي برشلونة، ويحتل مكانة عالية في قائمة أهداف العملاق الكتالوني، في ظل معاناة النادي من ضائقة مالية.

ولم يتوصل بارتي لاتفاق مع آرسنال على تمديد عقده، بينما عُرضت شروط جديدة على زميله جورجينيو في النادي، ليصبح توماس على أعتاب الرحيل عن النادي الإنجليزي، خاصة وأن اللاعب شارك في 13 مباراة فقط بكافة المسابقات، هذا الموسم، حيث تقلصت دقائقه في الملعب بعد وصول ديكلان رايس، الذي تم التعاقد معه بقيمة 105 مليون جنيه استرليني.

وتشير التقارير إلى رغبة مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع توماس بارتي أيضًا، فيما جاء الغاني ضمن الصفقات المطلوبة للانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويبحث ممثل شمال لندن على أسماء جديدة في الميركاتو المقبل، مثل ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريس وجوشوا زيركزي، فيما قد يحول تألق كاي هافيرتز مع الفريق منذ مطلع العام الجاري، بوصلة النادي إلى مراكز أخرى بحاجة إلى العمق مثل الظهير الأيسر والجناح الأيمن.

SHAHID