برشلونة يستخدم ورقته الرابحة .. تشافي يتصل بأثبيليكويتا

المكالمة الحاسمة تمت!

يبدو أن دور تشافي هيرنانديز في برشلونة قد تجاوز بالفعل الإدارة الفني للفريق للإدارة الرياضية بعد أن نجح في حسم عدة صفقات بمكالمات شخصية منه للاعبين مثل رافينيا وليفاندوفسكي وغيرهم.

مؤخرًا وبحسب ما أكدت تقارير صحفية فالمدرب قام بالاتصال باللاعب الإسباني سيزار أثبيليكويتا نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا على عهدة صحيفة "آس" والتي أكدت أن مكالمة تشافي جاءت لتمنح اللاعب بعض الطمأنينة بشأن مستقبله في ظل كل ما يبرمه الفريق من صفقات مؤخرًا.

وأكد تشافي لسيزار أثبيليكويتا أن صفقة ضم جول كوندي من إشبيلية لا يوجد أي تعارض بينها وبين الحصول على خدماته في برشلونة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن كوندي قد اقترب كثيرًا من برشلونة بالرغم من الأخبار التي أكدت أن النادي الكتالوني لم يقدم أي عروض رسمية حتى الآن.

وأكد تشافي للنجم الإسباني أن برشلونة سيعمل بكل ما يملك من قوة من أجل ضمه إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد طلب الحصول على خدمات اللاعب مقابل أربعة ملايين يورو وهو ما رفضه تشيلسي بشكل قاطع.