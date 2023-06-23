برشلونة يستخدم نجمه لحرمان النصر من التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش

مفاوضات مكثفة بين برشلونة وإنتر

المنافسة مستمرة ومشتعلة بين برشلونة والنصر السعودي للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر، بعدما تأكد رحيله عن النادي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

إنتر يريد التخلي عن الكرواتي ويبحث عن طرق للقيام بذلك، ليظهر النصر الذي يطمح في مواصلة طفرته بعد ضم كريستيانو رونالدو والاقتراب من حكيم زياش.

صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت عن الإعلامي أشرف بن عياد محاولة برشلونة لإفساد الصفقة على النصر، بإقحام فرانك كيسييه لاعب وسط الفريق في صفقة تبادلية للتعاقد مع الدولي الكرواتي.

الفكرة سبق أن ظهرت في الماضي ولكنها لم تكتمل بسبب وجود أولويات أخرى لبرشلونة وقتها، ولكنها تعود من جديد الآن بسبب رغبة المدرب تشافي هيرنانديز في تدعيم خط وسطه بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة لعدم الحاجة لكيسييه الذي يبحث عن طريق للخروج لجلوسه المستمر على دكة البدلاء بالنادي الكتالوني.

ويطمح برشلونة في أن يأتي بروزوفيتش بعد التعاقد مع إلكاي جوندوان في صفقة انتقال حر، حيث دخل النادي في محادثات مكثفة مع إنتر لمناقشة الصفقة التبادلية التي قد يرحب بها النادي الإيطالي الذي أراد التعاقد مع كيسييه منذ فترة طويلة.

ومن جانبه ينتظر بروزوفيتش العرض الذي سيتقدم به برشلونة إلى إنتر، قبل تحديد مصيره بشكل نهائي سواء بالبقاء في أوروبا أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة النصر.