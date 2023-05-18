برشلونة يستخدم أربعة لاعبين لإقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن كيميش

سعر النجم الألماني يمثل مشكلة

انتفاضة في سوق برشلونة للانتقالات خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد التأكيد على استمرارية ماتيو أليماني كمدير لشؤون كرة القدم بالنادي.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن الأنباء حول رغبة برشلونة في ضم يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ صحيحة، وأن النجم الألماني يعتبر من الأهداف الحقيقية للنادي لخلافة سيرجيو بوسكيتس.

وأشارت إلى أن صاحب الـ28 سنة قد يكلف برشلونة الكثير من الأموال، باعتباره أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه وبشكل عام، بفضل كل ما قدمه مع بايرن طوال السنوات الماضية، بالإضافة لاهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وأوضحت أن بايرن سيطلب مبلغ 80 مليون يورو مقابل بيع كيميش في حالة إصرار اللاعب على الرحيل لخوض تجربة جديدة، وهي القيمة التي تمثل مشكلة هائلة لبرشلونة في ظل الأوضاع المالية الحالية.

ولذلك يعمل النادي الكتالوني على تخفيض هذه القيمة، مع وضع بعض لاعبيه في صفقة تبادلية محتملة لتسهيل الأمور، وهم سيرجينيو ديست، نيكو جونزاليس، فيران توريس وأنسو فاتي.

وتعتبر الميزة الأهم في كيميش هي تعدد استخداماته في خط الدفاع ووسط الملعب، مما يعطي المدرب تشافي هيرنانديز الكثير من الخيارات للاستفادة من قدراته.

يذكر أن الدولي الألماني فاز بـ7 بطولات دوري مع بايرن ميونخ وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة ويتواجد حاليًا كقائد لمنتخب بلاده.