برشلونة يسافر إلى أمستردام لإقناع دي يونج

تقارير أشارت لاتفاق بين اللاعب وباريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مسؤولي نادي برشلونة سافروا لهولندا للحديث شخصياً مع فرينكي دي يونج، نجم أياكس، وإقناعه بالانضمام للفريق الكتالوني.

وكانت آخر التقارير قد تحدثت عن اختيار اللاعب الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان بداية من الصيف المقبل ورفض عرض برشلونة.

وقالت "موندو" إن جوسيب ماريو بارتميو، رئيس النادي، والمدير الرياضي بيب سيجورا، بالإضافة إلى السكرتير الفني إيريك أبيدال ورامون بلانيس شكلوا وفد برشلونة إلى هولندا. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأشارت الصحيفة أن اجتماعاً دار بين مسؤولي النادي الكتالوني من جهة، واللاعب ووكيله على الجانب الآخر مساء الخميس، وشوهد وفد برشلونة في مطار برشلونة وهو عائد من أمستردام.

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وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن تعاقد بي إس جي الوشيك مع يوليان فايجل من بوروسيا دورتموند قد يكون له تأثير في تغيير قرار دي يونج بسبب تشابه الأدوار.

وينتظر أن تبلغ قيمة صفقة انتقال صانع الألعاب الشاب لحدود 75 مليون يورو بحسب طلبات ناديه الهولندي.

وكان برشلونة قد فاز مساء الخميس على ليفانتي بثلاثية نظيفة وصعد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا.