برشلونة يزايد على بوروسيا دورتموند من أجل تحقيق رغبات تشافي!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن اهتمام برشلونة الواسع باللاعب كريم أديمي لاعب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي ورغبته في الحصول على خدماته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت 1" الألمانية، والتي أكدت أن أديمي كان محل متابعة برشلونة منذ أشهر عديدة وألقى إعجاب الجميع.

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وأعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للفريق عن سعادته بما يقدمه اللاعب، ورغبته في ضمه لصفوف النادي الكتالوني قريبًا.

وفي الوقت الذي قدم فيه بوروسيا دورتموند عرضًا للحصول على خدمات اللاعب، يسعى برشلونة لحسم الصفقة لصالحه بشكل فوري.

وقدم بوروسيا دورتموند عرضًا قيمته 35 مليون يورو لصالح ريد بول سالزبورج، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو إضافية كمتغييرات.

وأوضحت تقارير صحفية أن برشلونة مستعد لزيادة هذا العرض إلى 40 مليون يورو كقيمة انتقال، في ظل طلب تشافي حسم الأمور سريعًا.

جدير بالذكر أن أديمي صاحب الـ 19 عامًا والذي يجيد اللعب في مركز رأس الحربة كان قد أبدى في تصريحات صحفية قديمة رغبته في تمثيل برشلونة في المستقبل.







