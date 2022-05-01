برشلونة يريد ضم ظهير ريال مدريد السابق لخلافة ألبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب ماركوس ألونسو ظهير شباب ريال مدريد السابق وتشيلسي الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو، والذي أكد أن النادي الكتالوني استفسر عن سعر اللاعب بالفعل في الفترة الماضية سعيًا لضمه.

اللاعب نفسه يسعى للحصول على فرصة من أجل العودة لممارسة كرة القدم في إسبانيا مرة أخرى بعد سنوات من رحيله.

وكان ألونسو قد لعب لشباب ريال مدريد لمدة عامين بعد تخرجه من أكاديمية النادي الملكي قبل الانتقال إلى بولتون الإنجليزي في 2010.

ويعد ألونسو ضمن ثلاثة أو أربعة مرشحين لمركز الظهير الأيسر في نادي برشلونة، والذي يشغره في التشكيلة الأساسية للنادي جوردي ألبا.

هناك أيضًا نيكولاس تاليافيجو نجم أياكس ومنتخب الأرجنتين الذي اعترف بنفسه بوجود مفاوضات مع برشلونة بشأن انضمامه لصفوف الفريق.

جدير بالذكر أن عقد ألبا في برشلونة ينتهي بنهاية موسم 2023-2024، لكن النادي الكتالوني يبحث عن بديل له في ظل كبر سنه.