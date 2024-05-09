برشلونة يرفض الاستسلام لعناد باريس في رحيل نجمه ويتمسك بـ"الخيار الأصعب"!

النادي الفرنسي يرفض تسهيل الأمور على نظيره الكتالوني

يستعد نادي برشلونة الإسباني للدخول في صراع مع باريس سان جيرمان، وذلك للتعاقد مع تشافي سيمونز نجم الفريق الفرنسي المُعار إلى لايبزيج.

سيمونز الذي سبق له التخرج من أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، برز مؤخرًا كأحد أهم أهداف المدرب تشافي هيرنانديز لتدعيم خط الوسط بالميركاتو الصيفي المقبل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن برشلونة يريد استعارة اللاعب بسبب الظروف المالية للنادي، ولكن باريس لا يخطط لتسهيل الأمور على نظيره الكتالوني، بإغلاق الباب تمامًا أمام هذه الفكرة.

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وأشارت إلى أن باريس يفكر فقط في خيارين، الأول هو الإبقاء عليه لتدعيم فريق المدرب لويس إنريكي، والثاني هو بيعه بشكل نهائي بقيمة لا تقل عن 60 مليون يورو.

وتعتبر فكرة استمرار سيمونز واردة للغاية أكثر من أي شيء آخر، ضمن خطوات التدعيم وإحداث ثورة بالفريق بعد الرحيل المنتظر لكيليان مبابي هذا الصيف.

وبالنسبة للاعب نفسه، فإن موقف سيمونز واضح، هو لا يمانع البقاء في باريس ولكن رغبته الرئيسية هي العودة لبرشلونة وسيقاتل من أجل تحقيق هذه الخطوة.

يذكر أن سيمونز البالغ من العمر 21 سنة انفجر هذا الموسم مع لايبزيج، حيث سجل 9 أهداف وصنع 15 في 42 مباراة بكل البطولات.