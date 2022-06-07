برشلونة يربك حسابات ليفربول.. "المشجع محمد صلاح" يغير قراره!

محمد صلاح يعود لحبه القديم!

رغم أن النجم المصري محمد صلاح أفاد بشكل واضح بأنه لن يغادر ليفربول الصيف الجاري، إلا أن الجدل لا يزال دائرًا حول مستقبل النجم المصري، لم يتغير شيء!.

أعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية أن قرار محمد صلاح بشأن البقاء في ليفربول لم يعد نهائيًا، بعدما تلقى عرضًا من برشلونة، المهاجم المصري كان على وشك أن يذعن لخيار التجديد لليفربول، ولكن برشلونة يبدو أن سيظهر في الصورة كوجهة محتملة في 2023.

صلاح هو واحد من أهم اللاعبين في فترة يورجن كلوب داخل ليفربول، سجل 120 هدفًا وصنع 47 منذ قدومه إلى الريدز وفاز بلقب الدوري الإنجليزي و3 أحذية ذهبية وجائزة أفضل صانع ألعاب مرة، حاز دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد والعديد من الألقاب الفردية والجماعية الأخرى.

الإبقاء على صلاح شيء هام للغاية لمشروع ليفربول، ولكن اللاعب الذي ينتهي عقده في 2023 غير كل حساباته، التي أكدت "ميرور" أنها كانت وشيكة من التجديد للريدز حينما أتاه عرض من برشلونة، بل إنه كان قد صرح بقرب تجديد التعاقد مع ليفربول لـ"أصدقاء مقربين له".

عرض برشلونة "الشفهي" لا أكثر كان كفيلًا بإعادة صلاح إلى الطاولة مجددًا لبدء كل شيء من الصفر مع أبطال الدوري الإنجليزي في 19 مناسبة.

ومن المعروف أن صلاح قد أعلن حينما كان لاعبًا في صفوف المقاولون العرب قبل الاحتراف إلى أوروبا، أنه من مشجعي برشلونة ونجمه آنذاك، ليونيل ميسي.

الجدير بالذكر أنه وسط إلحاح السنغالي ساديو ماني للرحيل عن ليفربول، لن يكون الأخير مستعدًا للتفريط في قطعة مهمة بحجم صلاح أيضًا، ولذلك قد تزيد العملية سخونة في الآونة المقبلة.

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